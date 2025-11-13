Шофьорът с 4,23 промила зад волана: Пих водка и излязох да се поразходя

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Прокуратурата повдигна обвинение на 36-годишен мъж от село Врачеш, заловен да шофира с 4,23 промила алкохол в кръвта.

Инцидентът е от 10 ноември. По време на специализирана полицейска операция жандармеристи забелязали автомобил, който криволичел по пътя. При опит за проверка водачът спрял, но веднага тръгнал да се отдалечава пеша. Униформените го настигнали и усетили силна миризма на алкохол.

„След като колегите от РПУ-Ботевград направиха тест, апаратът отчете 4,23 промила“, разказа командирът на отделение към „Жандармерията“ в София Стоян Петков пред NOVA. По думите му мъжът „се държал на краката си, разбирал какво му се говори, но бил силно алкохолно повлиян“.

Жандармеристът Кристиян Бориславов добави, че шофьорът опитал да провали пробата, но след няколко неуспешни опита дал валиден резултат.

Мъжът казал, че пил водка от обяд и решил да се поразходи с автомобила.

Проверка показва, че това не е първото подобно провинение на задържания. През април 2024 г. той вече е бил осъден за управление след употреба на алкохол. В досието му фигурират 17 акта, 16 фиша и две предишни залавяния с 2,02 и 3,63 промила.

С постановление на прокурор 36-годишният е задържан за срок до 72 часа.