Домашен насилник преби брутално жена си

Медици спасиха живота на пострадалата, мъжът ѝ е заловен след издирване

Домашен насилник преби брутално съпругата си, която оцеля на косъм след спешна операция. Зверството станало в началото на тази седмица, а сигнал в полицията бил подаден от варненска болница, където пострадалата била закарана от свои близки.

56-годишната жена била в критично състояние - с три счупени ребра и перфориран бял дроб. Медиците успели да спасят живота ѝ, а органите на реда започнали издирване на извършителя, който след побоя избягал и се укрил.

Благодарение на съвместните усилия на дирекциите на МВР във Варна и Добрич мъжът бил открит и заловен в Добрич. Оказало се, че съпрузите били в процес на развод.

Срещу побойника е образувано досъдебно производство за нанесена тежка телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от ОДМВР-Варна.