Над 10 000 души искат оставката на председателя на ВКС Галина Захарова в петицията на бащата на Сияна

Над 10 000 души са се подписали за три дни в онлайн петицията с призив за оставката на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, организирана от Николай Попов, баща на трагично загиналата Сияна.

В своята публикация във фейсбук, където Попов, оповести подписката, той показва възмущението си от „вътрешните убеждения“ на съдиите и техните промени в процеса на правораздаването и цитира няколко съдебни решения, които будят съмнения.

„Колко „вътрешни убеждения“ имат съдиите и как ги сменят - като тогите, с които правораздават“, коментира Николай Попов.

Като пример бащата на Сияна описва и тълкувателно решение на Общото събрание на Наказателна колегия на ВКС, прието през март 2024 г., чрез което се легализира лихварството.

"На 14 март 2024 г. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС приема тълкувателно решение, с което декриминализира т.нар. „класическо лихварство“ – предоставянето на заеми със собствени пари срещу лихва, регламентирано в чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Върховните съдии всъщност променят собствената си дългогодишна съдебна практика, при която по наказателен път се преследваха т.нар. „лихвари“.

Съдия Мина Топузова не се съгласява с решението на мнозинството, начело със съдия №1 Галина Захарова, чиято роля в обръщането на съдебната практика се оказва ключова.

Според достоверни източници това решение логически обслужва интересите на един определен човек. Целта е да бъде изваден чист от всичко дела срещу него", пише Попов.

"Всички знаем как действат лихварите – насилие, заплахи, тормоз. Те са и основен инструмент за купуване на гласове. Буквално стълб в престъпната схема за изборни манипулации, а от дейността си печелят на черно стотици милиони", допълва той.

Сред подкрепилите подписката и призива на Николай Попов е и Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики, която също в социалните мрежи написа: „Бащата на Сияна, Nikolaj Popov, човек, загубил дете на пътя, вече започна подписка за оставка на председателя на Върховния касационен съд - Галина Захарова. Защото тази система вече не защитава хората, а само своите. Това не е просто възмущение. Това е вик. Вик на родителите, на близките, на всеки, който вярва, че законът трябва да служи на обществото, а не на силните. Затова казваме ясно подпишете петицията организирана от бащата на Сияна: За да си върнем правосъдието. За да има значение животът".