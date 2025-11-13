Лекарят, който прегази Мая, се е явил в полицията

Още по темата: Прокуратурата: Кучето Мая е било прегазено умишлено 12.11.2025 15:48

Наложена му е гаранция 5000 лева

Мъжът, който прегази куче в столичния квартал "Разсадника", се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения. Той е с наложена парична гаранция от 5 хиляди лева.

Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов. Той поясни, че мъжът е дошъл заедно със своя адвокат.

На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника.

„На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов.

По думите му мъжът съдейства напълно на разследването.