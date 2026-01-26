Зам.-председателят на ДПС Станислав Анастасов се срещна с американския конгресмен Пат Фелън

Още по темата: Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива 26.01.2026 07:59

Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и парламентарната група на ДПС-Ново начало се срещна с конгресмена от САЩ Пат Фелън. В официалната страница на партията в социалната мрежа "Фейсбук" беше споделен и коментара на Анастасов за "изключително продуктивната и приятелска" срещата с американския конгресмен.

"Заедно с конгресмен Фалън се съгласихме, че сега повече от всякога е важно мрежите на Джордж и Алек Сорос тук в България и в международен план да бъдат изобличени и премахнати, така че свободата и демокрацията отново да бъдат водещите общи ценности на трансатлантическото сътрудничество между САЩ и Република България", отбеляза Анастасов.

"Изключително продуктивна и приятелска среща в дух на единомислие с конгресмена републиканец от Тексас Пат Фелън – член на постоянната комисия по разузнаване в Камарата на представителите в Конгреса на САЩ.

САЩ и България ценят и продължават да надграждат постигнатото през последните години в сферата на енергетиката, отбраната и външната политика – ясна и последователна политика на ДПС.

Благодарих на администрацията на Президента на САЩ Доналд Тръмп за поканата към България, да стане член на Съвета за мир, като важна стъпка в утвърждаването на регионалната сигурност на България, като подчертах и ясната позиция на ДПС за бърза ратификация на споразумението в Народното събрание.

Заедно с конгресмен Фалън се съгласихме, че сега повече от всякога е важно мрежите на Джордж и Алек Сорос тук в България и в международен план да бъдат изобличени и премахнати, така че свободата и демокрацията отново да бъдат водещите общи ценности на трансатлантическото сътрудничество между САЩ и Република България", написа Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало.