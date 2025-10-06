Започнаха снимките на филма за терористичния акт на Летище Бургас

Започнаха снимките на игралния филм „Парчета живот“, създаден по действителен случай – терористичният акт на Летище Бургас през 2012 година.

В този ден, в 17:23 часа автобус с израелски туристи, които току-що бяха кацнали от Тел Авив в Бургас бе взривен.

Загинаха 6 души - българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосов и петима израелски туристи - Кохава Шрики, Елиор Прайс, Маор Харуш, Амир Минаше, Ицик Коланги.

Камикадзето, който се самовзриви с бомбата в раницата му, е атентаторът Мохамед Ел Хюсейни. 40 души бяха ранени.

Атентаторите са били трима. Загиналият Ел Хюсейни е носел бомбата и се е смесил с туристите, при поставяне на багажа в автобуса. Другите - Мелиад Фарах и Хасан Ел Хадж Хасан са наблюдавали от автомобил.

По делото за зловещия терор последните двама получиха доживотни присъди.

Режисьор на филма е Севда Шишманова, а сценарият е написан съвместно с Милена Петрова. Кастът е международен и във филма ще видим актьорите Самуел Финци, Захари Бахаров, Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши и др.

Сценарият е създаден след проучване на интервюта с близките на загиналите и свидетели на атентата, както и по материали от разследването.

Терористичният акт е разказан през последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора, които се засичат в точката на смъртта.

Снимките, започнаха на същия терминал на летището, където е извършен атентатът. Ще продължат в района на село Юруково, Якоруда, откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма.

Снимачният процес е разделен на две, заради усложнената обстановка в Израел и работата ще бъде възобновена през пролетта на локации и в Тел Авив.

Там ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.