Наталия от „Игри на волята“ и Цецо от „Биг Брадър“ вбесяват другите участници

Куклената актриса и демисексуалният субект са специално търсени персонажи

Вероятно ще се окажат съвсем различни от това, което показаха в началото

Във всяко шоу, за да стане такова, трябва да има няколко ключови фигури и това сценаристите го знаят отлично. Затова с помощта на психолози търсят оригинални, нестандартни типове, около които да се завърже интригата.

Още със започването на риалитито “Игри на волята”, сезон 7, се появи единият от големите дразнители - куклената актриса Наталия Василева, на 44 години, отдадена изцяло на театъра, както гласи визитката є. Тя е жизнена, емоционална, с чувство за хумор, самокритична, хаплива и с прекалено приповдигнато настроение. Смехът є с повод и без повод, постоянното є хихикане вбесяват съотборниците є, които още на първите номинации я обявиха за най-слабия играч в племето и я пратиха на битка за оцеляване. Тя обаче се оказа отлично подготвена физически и взе, че оцеля. Завръщането є в племето не зарадва другите участници, особено главният є враг Алекс, затова отново се опитаха да я прогонят. Нещо повече - всички открито се нахвърлиха върху нея, включително с псувни, а във всяка от игрите настояваха да я сменят.

В интерес на истината тя се справя по трасето по-добре от някои мъже, макар и по-бавно, не иска наказание или смяна, а в един от последните епизоди допринесе за победата на “Феномените”, решавайки бързо пъзела. С други думи - Наталия е дразнител, натресен на племето от сценаристите на риалитито, но изглежда ще се окаже не чак толкова слаб играч. Затова постепенно започва да печели симпатиите на зрителите.

Цецо вече търпи одумките и подигравките на противниковия отбор.

Цецо (Цветелин) от София впечатли още с влизането си в къщата на “Биг Брадър” със странната си визия - нещо като дръжка на роза със сребристи бодли, което се оказа рокля, на високи токчета и със сценичен грим. Той заяви, че е демисексуален, което означава, че е човек, за когото любовта не е въпрос на пол, а на душа. “Аз се влюбвам в сърцето. Полът не ме интересува. И да, обичам да се гушкам”, каза той, влизайки в Къщата. Провокиращият му външен вид и “меките” обноски накараха 10 от общо 15-те участници да изберат не неговия, а отбора на Мина - русокоса фармацевтка със силиконови форми.

Биг Брадър обаче им изигра номер - отборът на Цецо остана в къщата и при храната, а Мина и последователите є бяха изгонени на двора и оставени на милостта и състраданието на Цецо и тримата му последователи. Така интригата се завърза още в самото начало и тепърва ще видим как приятелските засега отношения между двата лагера ще се изострят, когато храната, предвидена само за четирима човека, свърши.