Селена Гомес се омъжи за приятеля си Бени Бланко

Американската актриса и певица Селена Гомес се омъжи за приятеля си – музикалния продуцент Бени Бланк, на изпълнена със знаменитости церемония в Калифорния в събота, предаде АФП.

В Инстаграм Гомес публикува снимки и видеа от сватбата им.

Бракът идва девет месеца след годежа им.

"Моята съпруга в реалния живот", написа 37-годишният Бланко под публикацията на Гомес (33 г.).

Сред 170-те гости на сватбената церемония са били американската суперзвезда и дългогодишна приятелка на Гомес Тейлър Суифт, както и британският музикант Ед Шийрън, а също и Парис Хилтън, както и колегите на Гомес от сериала "Убийства в сградата" Стив Мартин и Мартин Шорт.