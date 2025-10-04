Половинките на Павел и Ралица ги придружават на снимки

Водещите на „Игри на волята“ нямат време за сватби

От този сезон рапърът Павел Николов, познат от дуото с Венци Венц, е новият водещ на риалитито “Игри на волята” редом с актрисата Ралица Паскалева. Той замени Димо Алексиев, който се раздели с Нова телевизия, след като се издъни да шофира пиян. Преди 7-ия сезон на Игрите музикантът водеше пробно “Турнири на волята” в няколко големи града, а в предишния сезон на риалитито бе участникът, издържал най-дълго време при убийствените условия на Изолатора.

Натоварената програма на Павел отложи планираната за лятото сватба с полувиетнамката Кристина Нгуен, на която той предложи брак още преди година. Тя искала класическа церемония с бяла рокля и много гости, но просто не останало време това да се организира покрай ангажиментите на Павел. Все пак двамата прекараха времето на снимките заедно на Северното Черноморие, където тя го придружи.

Ралица Паскалева прекарва вече пето лято край Варна, защото е водеща на формата от 2020 г. Тя също бе придружена на снимките на новия сезон от своята половинка, волейболиста Теодор Салпаров, от когото има две момчета - на 7 и 2 години. Двамата се сгодиха през 2017 г. на остров Бали, но доскоро нямаха сключен брак. Бдителни фенове забелязаха обаче брачна халка на пръста на актрисата на снимка, публикувана от нея в социалните мрежи. Засега няма потвърждение дали водещата е сключила брак това лято в тесен кръг.