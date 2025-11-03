Защо се образуваха километрични тапи по АМ „Хемус“?

В четвъртък вечер стотици шофьори останаха блокирани повече от час в тунел „Витиня“

От дни зрители сигнализират за огромни задръствания на автомагистрала „Хемус“ в посока София. Причината е ремонтът на 7-километров участък между 23-ия и 30-ия километър, където движението към столицата е напълно спряно. Трафикът преминава двупосочно по платното за Варна, което води до сериозни тапи, предава NOVA.

В четвъртък вечер стотици шофьори останаха блокирани повече от час в тунел „Витиня“. По данни на Областното пътно управление – София тежкотоварен камион е аварирал заради скъсани болтове на едното колело. Това се случва точно преди зоната с временна организация на движението.

„Колегите от Пътна полиция, поддържащата фирма и Областното пътно управление реагираха веднага, за да бъде преместен камионът. Това стана в рамките на час, но през това време се образува задръстване в тунела“, обясни инж. Румен Сачански, директор на Областното пътно управление – София.

По думите му, в този момент системата за вентилация в тунела е работела.

„Колегите е трябвало да спрат движението преди тунела, но са сметнали, че по-бързо ще се справят със ситуацията“, добави Сачански.

Ремонтните дейности продължават, като участъкът между 23-ия и 29-ия километър е един от най-проблемните по трасето. Срокът за завършване на ремонта е 14 ноември, ако времето позволи.