За броени дни: Хиляди са свалили приложението на Българската православна църква

Вече има няколко хиляди сваляния на мобилното приложение на Българската православна църква (БПЦ), четири дни след пускането му. Това каза Ангел Карадаков, администратор на официалния сайт на БПЦ, по БНР.

"Основната цел на приложението е да помогне на хората, които имат интерес към вярата, които живеят своя духовен живот, които се интересуват от тези неща, още по-лесно, по-достъпно да откриват основната информация, която църквата дава, като бъдат сигурни, че това е нещо проверено и е сигурно, че няма да бъдат подведени, защото знаем, че има и такива моменти, в които човек в интернет може да се обърка или да намери нещо лъжовно, докато с това приложение се доближаваме с още една крачка до хората", обясни той.

"Вече има няколко хиляди сваляния на мобилното приложение на различните платформи, като отзивите започнаха веднага, след като пуснахме приложението. Като цяло, Слава Богу, са добри отзивите. Хората го възприемат добре и имат много идеи за допълване на приложението, като създаване на секция, която да разказва повече за обредите и тайнствата в църквата, какво да прави човек, като влезе в църквата, такива основни, базисни неща. Имахме подадена идея да въведем някакъв тип сигнализиране или аларма за празници и напомняне кога се пости", добави Карадаков.