Работник почина след падане от строеж

Работник е паднал от новострояща се сграда в край самоковското село Горни Окол и по-късно е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът в Районното управление в Самоков е получен в понеделник, около 15:50 часа от технически ръководител на обекта.

Пострадалият мъж е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница с множество травми и наранявания, и по-късно е починал. По първоначални данни той е участвал в дейност по полагане на електрически проводници в новоизграждаща се сграда, по време на което е паднал от височина около четири метра.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство по член 134 от Наказателния кодекс. Този член гласи, че който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие, или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода.