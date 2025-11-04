Учени ще работят за спешна реакция при земетръси в Черноморския басейн

В Букурещ, Румъния, беше подписан договор за стартиране на проект „Укрепване и повишаване на капацитета за спешно реагиране и спасяване при земетресения в района на Черноморския басейн“. Водещи партньори по проекта са Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“/БДУ/, Областна администрация Болу, Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Турция, Община Пела, Гърция.

В рамките на проекта, колективът от БДУ ще разработи оригинално мобилно приложение, насочено към смекчаване на последиците от земетресения. Целта му е да обучава, информира и подпомага потребителите при ефективна реакция в случай на земетресения. Функциите му ще бъдат разделени на две части – за онлайн и за офлайн употреба.

Освен това БДУ ще отговаря за изготвянето на доклад за оценка на сеизмичния риск в района на басейна на Черно Море; разработването на обучителни и информационни материали; провеждането на три обучителни събития за доброволци с по 50 участници всяко; провеждане на три образователни сесии в училища – в начална и прогимназиална степен, като във всяка сесия ще бъдат обучени най-малко 100 ученици.