Инцидент с газопровод в центъра на Стара Загора

При ремонтни дейности в централната част на Стара Загора бе спукан газопровод, съобщи bTV. Инцидентът е станал на кръстовището на улиците „Кольо Ганчев“ и „Св. Княз Борис“.

Засегната е основна газопреносна тръба, като около 1000 абонати са останали без газоснабдяване. От „Овергаз Юг“ увериха, че няма риск от обгазяване или опасност за населението. Аварийни екипи работят по отстраняване на повредата.

Газоразпределителната мрежа на Стара Загора е сред най-развитите в страната, с обща дължина от около 132 километра.