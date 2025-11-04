Местната власт и депутати се обединиха: Аспаруховият мост е без алтернатива и трябва бързо да се ремонтира

Ферибот през Варненското езеро може да поеме част от трафика по време на реконструкцията

Основен ремонт на Аспаруховия мост във Варна е необходим, за да се гарантира безопасна и надеждна експлоатация на съоръжението, което догодина ще навърши половин век. До този извод стигнаха участниците във второто заседание на работната група към комисията по транспорт в Общинския съвет, посветено на изясняването на техническото състояние на моста.

В него участваха председателят на Общинския съвет Христо Димитров, съветници, изпълняващият функциите кмет Павел Попов, зам.-кметовете Димитър Кирчев и Пламен Китипов, главният архитект Виктор Бузев, кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов, представители на браншови организации, на областната управа и варненските депутати Бранимир Балачев, Стела Николова, Коста Стоянов и Кристиян Ганчев. Те се обединиха около идеята, че ремонтът трябва да се осъществи възможно най-бързо, защото мостът няма алтернатива. Народните представители от ГЕРБ, ПП-ДБ и „Възраждане“ поеха ангажимент да инициират среща с регионалния министър и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ в най-кратки срокове, за да може проектът да бъде включен като приоритетен за АПИ и да бъде осигурено финансирането му.

В отговор на писмено запитване на Стела Николова до регионалния министър от агенцията са съобщили, че в началото на 2025 г. са проведени разговори с представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия, за да се възложи обществена поръчка, но до момента това не се е случило, стана ясно на заседанието. АПИ предвижда обхвата на поръчката да бъде разширен, така че да включва пълно обследване на инфраструктурния комплекс и изготвяне на технически паспорт. Очаква се тръжната процедура да започне през 2026 г., а изготвянето на заданието ще бъде координирано с Община Варна, тъй като съоръжението минава през урбанизирана територия.

И.ф. кмет на града Павел Попов подчерта, че ангажимент на общината е да поддържа настилката, осветлението и контактната мрежа на тролеите. Средствата за това за всички участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Варна са малко над 100 000 лв. годишно и са крайно недостатъчни за мащабно съоръжение като Аспаруховия мост. Присъстващи на срещата експерти бяха категорични, че като цяло той е в добро техническо състояние и въпреки корозията на армировката и компрометираното бетоново покритие конструкцията е стабилна и няма опасност за преминаващите. Въпреки това ремонтът е належащ, за да се предотвратят бъдещи рискове.

Затварянето на части от моста би довело до проблем за близо 30 000 живеещи в южните квартали на Варна, както и за преминаващите дневно по съоръжението над 10 000 автомобила. Като алтернатива бе посочено осигуряването на фериботна връзка през Варненското езеро, която да поеме спешните и специализирани автомобили, както и част от трафика. В дългосрочен план решенията са строеж на втори мост над езерото - класически или подвижен, или изграждането на тунел под канала.