Иван Михайлов, Американска търговска камара в България: Този бюджет ще бъде голям удар върху бизнеса

Евтиният ток за бизнеса, подкрепата на държавата, осигури запазване на работните места и благоденствие за гражданите. В никакъв случай не можем да кажем, че е подаяние, заяви Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България.

"В България цената е една от най-високите в Европа и микса дава висока цена и това се отразява на себестойността на услугите и стоките, които се произвеждат. Не вбива да се говори така, правителството е имало решение да подкрепи бизнеса, но не е правилният начин, по който трябва да се комуникира този жест"Ѝ, коментира той по БНР.

И е категоричен: "Бизнесът върна жеста с платените данъци и дейността, която е запазил."

Михайлов коментира и посланията, отправени към бизнеса на завършилата дългосрочна визионерска конференция за бизнес климата в България до 2050 година.

"Американската търговска камара е направила доста за бизнес климата в България, да стане по-добър и да дадем перспектива за следващите 15 - 20 години поне до 2050 г.", напомни той, въпреки че "времената са различни и бизнесът скъси дистанцията, колко напред да се гледа – една, две години."

Според Михайлов все още сме в преходен период и големият въпрос е, колко дълго ще продължи?

За отказа на работодателските организации да влязат на заседание на Тристранката той коментира:

"Гласът на бизнеса не е възможно да бъде пренебрегнат, ако не се чуват проблемите, които той поставя на масата, би било пагубно . БВП е резултатът на всекидневната работа на компаниите, които оперират в тази държава. Ние подкрепяме позицията на работодателските организации и ние ще изразим позиция. Защото целта не е бизнесът да е опозиция на правителството, което да управлява дефицита, не е моментът сега да се тръгва срещу бизнеса."

Михайлов посочи, че много български компании са част от вериги на доставки и експортната дейност ще бъде засегната.

"Вместо да подобрим средата, този бюджет ще бъде голям удар върху бизнеса. И посланията - как ще се изсветлява сивата икономика, съм убеден, че ще има обратен ефект", прогнозира той.

Признава, че е дълбоко скептичен, че ще повишението на данък дивидент от 5 на 10%, ще доведе до събираемост:

"И не е добре аргументирано. Няма здравомислещ, който да смята, че доведе до по-добър ефект върху събираемостта и фиска на държавата. Аргументите на правителството сигурно има. Компаниите планират занапред и някак си е късно такава рязка промяна да се направи в данък дивиденти и други данъци, защото ще е удар върху бизнеса."

Представителят на Американска търговска камара в България посочи, че България става все по-скъпо място за правене на бизнес и "да отчетем този фактор, ще запазим ли конкурентоспособността си, да привличаме компании и тези, които се развиват".

Той предупреди, че много чужди компании, напуснали България отиват в Северна Африка.

"Ние не искаме да сме държавата не евтината работна ръка, но готови ли сме да минем на второ - високороботизирани производства и какво правим с тези групи хора, които остават без работа, защото те не са квалифицирани и не са готови за тези високи нива на процесите".

"Смятам, че разбираме целта на правителството ясно да се управлява дефицита, но има механизми, които да дадат на бизнеса и да се намерят начини, бюджетът да не бъде сериозен удар на бизнеса, но да помага по-лесно да се влезе в еврозоната", препоръча Михайлов.