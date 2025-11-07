Връчиха наградите “Най-добра българска фирма на годината”

Надпреварата е инициатива на Fibank

За тринадесета поредна година конкурсът “Най-добра българска фирма на годината” отличи компаниите, които се открояват с успешни и иновативни бизнес практики. Тази година акцент в надпреварата, инициатива на Fibank, беше присъединяването на страната ни към еврозоната - нови индикатори оцениха доколко предприятията са подготвени да превърнат предизвикателството във възможност.

Производители от Пловдив, Варна и Сливен заеха призовите места в конкурса. “Линкин” ООД - производител на PVC и алуминиеви профили, спечели първо място в категорията “Средна и голяма фирма”. “Балев Корпорейшън” бе отличена с престижната награда на публиката. Компанията е производител на ароматизатори за автомобили и за дома и вносител на био продукти и натурални храни.

В категорията “Микро и малка фирма” победител е “Динас” АД - сливенска фирма за добив и преработка на рядката суровина кварцит, ползвана за огнеупорни материали. Наградата за женско предприемачество отиде при Антония Панайотова-Павлова, собственик на “Тонис Декор”, която търгува с мебели и декорация за дома и офиса.