Държавата поема контрол върху „Лукойл“ (Обзор)

Особен представител ще ръководи “Лукойл Нефтохим Бургас” и може да я продаде

Парите отиват в особена сметка

“Гънвор” се отказва от международните активи на руската компания

Българската държава поема контрол върху бизнеса на “Лукойл” в страната ни. В “Лукойл Нефтохим Бургас” може да бъде назначен особен управител, който да поеме управлението и дори да продаде акциите на компанията, гласят законодателни промени, предложени от депутати от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН, които бяха внесени и гласувани окончателно от парламента в рамките на един ден.

До това се стигна след като компанията “Гънвор” (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската компания “Лукойл”. Причината е, че Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като “марионетка” на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката, предаде Ройтерс.

В публикация в платформата Екс Министерството на финансите на САЩ заяви, че президентът Доналд Тръмп “е бил ясен, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, “Гънвор”, никога няма да получи лиценз да оперира и да печели”.

В момента Законът за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход предвиждат при обстоятелства, които застрашават националната сигурност или доставката на критични ресурси Министерският съвет да може да назначи особен управител в дружество, което оперира критична инфраструктура. С назначаването на особен управител акционерите в компанията не може да упражняват право на глас, както и да се разпореждат с акциите или дяловете на компанията, гласят промените в закона, приети в петък от парламента.

Особеният управител ще има право да продава акциите или дяловете на компанията след изготвяне на пазарна оценка. Продажбата ще се счита за извършена с акта на одобрение на купувача от Министерски съвет и сключване на договор между особения управител и купувача. Парите от продажбата ще постъпят в сметка в Българска банка за развитие и, ако няма нормативна пречка, в срок от шест месеца ще бъдат разпределени на досегашните собственици. Актовете по дейността на особения управител и продажбата не подлежат на спиране и на съдебен контрол, гласят промените.

Промените ще позволят особения търговски управител да продължи всички операции на рафинерията на “Лукойл” в България и след 21 ноември, когато влизат в сила санкциите на САЩ към руската компания, пише в мотивите на депутатите. Те допълват, че това е немски модел, който вече е получил изключение от санкциите на САЩ.

Ние сме го предвидили отдавна, защото имам доста повече информация от останалите, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод оттеглянето на “Гънвор” от покупката на бизнеса на “Лукойл”. “Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока руски компании, които да финансират войната в Украйна”, подчерта Бойко Борисов. На въпроса кой ще бъде особеният управител, той отговори: “Ще бъде избран такъв, който да се справи перфектно с тази задача.

Ще има право и на продажба”. “Гоним до 21 ноември всичко да е приключило. САЩ толерират - те никога не дават писмена оценка. Но тактиката, която сме възприели - парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така, както в Германия, Белгия”, обясни той.

Президентът Румен Радев също коментира ситуацията. “Изключително важно е рафинерията “Лукойл” да има надежден собственик”, заяви президентът. “Това с държавата вече е авариен вариант. Аз съм притеснен, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат лесно до сценария на “Булгартабак”. И това е изключително притеснително”, заяви Румен Радев.