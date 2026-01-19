И Бургас обяви грипна епидемия

Учениците преминават към онлайн обучение

От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия. Това реши на свое заседание късно следобед в понеделник, Областният противоепидемичен щаб.

Във връзка с високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа и острите респираторни заболявания учениците преминават към онлайн обучение за периода на епидемията. Детските ясли и градини ще работят, но при засилен филтър.

В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции.

Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.

По данни на здравните власти, най-тежко боледуват децата на възраст 0–4 години, както и възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения. Най- много заразени са от възрастова група 5-14 г.