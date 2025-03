Кабрио за всички сезони

Върховите открити модели на Maserati дефилират в Сейнт Мориц

Свален покрив сред снега

Снежни пейзажи, блясък и мощни двигатели са отлична комбинация, дори когато покривът на автомобила е свален. С кабриолетите всички сезони са хубави, което се доказва от новия модел Gran Cabrio с мощност 490 к.с. и от уникалния Gran Cabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E., създаден в рамките на програмата за персонализация Maserati. Новите „перли“ в гамата на италианската марка бяха представени ексклузивно в швейцарския зимен курорт Сейнт Мориц.

Уникатът Maserati Gran Cabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. се откроява с редица индивидуални детайли като специфичните емблеми.

В зашеметяващата зимна атмосфера сред снежни върхове и емблематичното замръзнало езеро в региона Енгадин, представеният модел Gran Cabrio бе в ексклузивния цвят Verde Giada, с черни спирачни апарати и 20-инчови (предни) и 21-инчови (задни) джанти с дизайн Crio (Imola) в диамантено черен гланц. Интериорът впечатлява с перфорирана кожа в леден цвят и емблемата на Maserati, бродирана върху подглавниците. Моделът е оборудван с премиум аудиосистема Sonus faber с 19 високоговорителя, 3D карбонови детайли и адаптивни Full LED фарове с тъмен завършек.

Този вариант на GranCabrio е символ на стил и перфектна интерпретация на динамиката, благодарение на детайли като сгъваем мек покрив, просторен четириместен салон с изключителен комфорт и мощен 3.0-литров V6 битурбо двигател с 490 к.с., който осигурява максимална скорост от 300 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 4 секунди. Gran Cabrio разполага със задвижване на всички колела и въздушно окачване, гарантиращи най-доброто представяне без компромиси с комфорта – дори при шофиране под открито небе. При още по-мощният вариант Trofeo мощността достига 550 к.с., а има и електрическа версия Folgore.

Кабриолетите доставят огромно удоволствие при шофиране и през зимата със свален покрив.

Maserati е синоним на италианския лукс в световен мащаб и това бе представено чрез специалния модел Gran Cabrio Trofeo ONE of ONE – THE I.C.E. – уникат по програмата за персонализация на Maserati. Посветен на зимната елегантност, този кабриолет се отличава с персонализиран екстериор в ексклузивния цвят Ice Liquid tri-coat – трислойна боя с изключително богат и изискан ефект, вдъхновена от замръзналото езеро, където автомобилът бе представен за първи път.