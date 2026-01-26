Труд
Дневен хороскоп на Виктория
България
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Спорт
Мнения
Бизнес
Лайфстайл
Култура
Мнения
Какво означава снимката на Тръмп с пингвина? (ВИДЕО)
Автор:
Виктор Блъсков
Мнения
17:37
26.01.2026
Още от
(Мнения)
17:00
26.01.2026
Соросоид на село или Ново начало в града
10:00
26.01.2026
Втората пенсия като мираж за работника
21:21
25.01.2026
Ос „Рим - Берлин“ за ново начало на ЕС
09:00
24.01.2026
Мляко и брашно у нас най-скъпи в ЕС
21:12
23.01.2026
На опашка за шамар от Тръмп
18:40
23.01.2026
Българите трябва да помнят (ВИДЕО)
10:00
23.01.2026
Жилищата поскъпнаха с до 30 на сто за година
21:15
22.01.2026
Циклонът „Хари“ разсипа Сардиния, Сицилия и Калабрия
Най-четени
Мнения
Какво означава снимката на Тръмп с пингвина? (ВИДЕО)
17:37
26.01.2026
319
Виктор Блъсков
Соросоид на село или Ново начало в града
17:00
26.01.2026
519
Труд news
Втората пенсия като мираж за работника
10:00
26.01.2026
1 835
Стефан Кючуков
Най-напред идиотите, мафията - след това
07:00
26.01.2026
2 862
Кеворк Кеворкян
Ос „Рим - Берлин“ за ново начало на ЕС
21:21
25.01.2026
1 696
Румен Михайлов
Три въпроса за Румен Радев към днешна дата
09:30
24.01.2026
5 103
Иван Стамболов-Сула