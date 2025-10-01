Какво трябва да знаете за парламентарните изборите в Чехия?

Чехия ще проведе парламентарни избори на 3 и 4 октомври, като опозиционната партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш води в социологическите проучвания пред управляващите формации в център-дясното пространство.

Ако АНО оглави следващото правителство, това вероятно ще доведе до сблъсък с Европейския съюз по теми като климатичните политики и миграцията, ще отслаби подкрепата за Украйна и ще доближи Чехия до линията на унгарския премиер Виктор Орбан. В центъра на предизборната кампания стоят разходите за живот, цените на енергията, както и въпросът за мястото на страната в ЕС и НАТО.

Чехите избират 200 депутати в долната камара на парламента за четиригодишен мандат по пропорционална система. За да влезе в парламента, всяка партия трябва да получи минимум 5% от гласовете.

Изборните секции ще бъдат отворени на 3 октомври от 14:00 до 22:00 ч. местно време (15:00–23:00 българско) и на 4 октомври от 08:00 до 14:00 ч. (09:00–15:00 българско време)

Първите резултати ще започнат да излизат веднага след затварянето на урните. Пълната картина се очаква следобеда на 4 октомври.

Няма изгледи нито една партия да спечели абсолютно мнозинство. Най-голямата политическа сила ще трябва да започне преговори за коалиция или да търси подкрепа за кабинет на малцинството.

Президентът Петър Павел ще има ключова роля – той назначава министър-председателя, обикновено от партията, която може да предложи жизнеспособен управленски план. Павел вече обяви, че ще оценява кандидатите за министри по техните позиции за ЕС и НАТО и може да отхвърли крайни антиевропейски и антинатовски фигури. Той също така намекна, че би могъл да постави въпроси към Бабиш заради конфликт на интереси около бизнес империята му „Агроферт“ в земеделието и химическата индустрия.

След като бъде съставено ново правителство, то задължително трябва да получи вот на доверие в долната камара.

На 24 септември Конституционният съд отхвърли жалби срещу крайнодясната SPD и крайнолявата Stacilo!, в които се твърдеше, че тези партии фактически действат като „необявени коалиции“ и така заобикалят изискването за по-висок изборен праг. По-рано и по-нисши съдилища вече бяха отхвърлили подобни оплаквания.

Основните партии и техните позиции

SPOLU („Заедно“) – управляваща коалиция

Център-дясна коалиция, водена от премиера Петър Фиала и неговата партия Граждански демократи (ODS). Обещава да увеличи военните разходи до новите цели на НАТО и да продължи подкрепата за Украйна. В Европейския парламент ODS е в групата на Европейските консерватори и реформисти, докато другите партньори от SPOLU членуват в Европейската народна партия (ЕНП).

АНО („Действие на недоволните граждани“) – опозиция

Популистка партия, водена от Андрей Бабиш. Кампанията ѝ обещава по-ниски цени на енергията, по-високи заплати и намаляване на корпоративните данъци. АНО категорично отхвърля системата на ЕС за въглеродни квоти за домакинствата, както и пакта за разпределение на миграционната тежест. Партията обещава да прекрати организирането на доставки на боеприпаси за Украйна и да отхвърли новите цели на НАТО за военни разходи.

АНО иска да постави обществените медии под пряко бюджетно финансиране, да премахне настоящите инициативи срещу дезинформацията (които според нея са цензура) и да върне енергийния гигант ČEZ под пълен държавен контрол. В Европейския парламент АНО е част от групата „Патриоти за Европа“.

SPD (Свобода и пряка демокрация) – опозиция

Крайнодясна, антиимигрантска партия. Категорично се противопоставя на Зелената сделка, миграционния пакт, увеличаването на военните разходи и подкрепата за Украйна. SPD настоява за референдуми за излизане от ЕС и НАТО.

STAN (Кметове и независими) – управляваща партия

Центристко движение, част от настоящото правителство. Подкрепя по-тясна интеграция в ЕС, приемане на еврото, военна помощ за Украйна и засилване на отбранителните способности на НАТО.

Stacilo! („Достатъчно!“) – опозиция

Формация, водена от Комунистическата партия и няколко други движения. Иска напускане на НАТО и ЕС, обвинява Запада, че е провокирал Русия и по този начин е отговорен за войната в Украйна.

Чешка пиратска партия (Пирати) – опозиция

Прогресивна партия с акцент върху дигитализацията и индивидуалните свободи. Силно проевропейска партия, която подкрепя приемането на еврото.

Motoriste sobe („Мотористи за себе си“) – опозиция

Дясна, евроскептична партия, която се противопоставя на зелените политики и прогресивните реформи. Счита се за най-близък потенциален партньор на АНО.

Парламентарните избори в Чехия на 3 и 4 октомври ще определят дали страната ще продължи настоящия си проевропейски и произатлантически курс, или ще поеме по линия на популистко управление, сближаване с Унгария и дистанциране от подкрепата за Украйна.