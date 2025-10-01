Френски командоси задържаха кораб от руския "сенчест" флот (ВИДЕО)

Служил като платформа за изстрелване на дронове

Френски специални части са задържали танкер, принадлежащ на руски скрит флот, съобщи Le Parisien.

Според изданието, съдът е служил като платформа за изстрелване на дронове край бреговете на Дания между 22 и 25 септември, когато неизвестни безпилотни апарати са били забелязани близо до летище Копенхаген.

French special forces have seized a russian oil tanker off the coast of France.



244-метровият "Боракай", според надписа на борда, официално регистриран като "Пушпа", плаващ в момента под знамето на Бенин, е под европейски санкции, тъй като е част от флота, използван от Москва за заобикаляне на западните санкции срещу продажбите на петрол. Според MarineTraffic, той е отплавал от Приморск на 20 септември, .

Танкерът е предизвикал подозрение заради многократно променяните му имена и флагове - бил е регистриран в Бенин, Габон и Маршаловите острови - лед това, с маршрута си: след като напуска Приморск, Русия на 20 септември, преминава през Балтийско и Северно море, подминава Копенхаген на 22 септември, когато неизвестни дронове прелетяха над летището на датската столица, след това през Ламанша и е закотвен от три дни край Сен Назар.

Властите провеждат разследване. Екипажът на кораба е отказал да предостави документи за самоличност и е не се е подчинил на заповедите.

Прокурорът на Брест Стефан Келенбергер обяви, че двама членове на екипажа са били задържани. Тези двама мъже „са се представили като капитан на кораба и негов заместник“, уточни магистратът.

Френският президент Еманюел Макрон по-рано спомена „много важна операция“ на военноморските сили, в кулоарите на европейска среща на върха в Копенхаген. „Специализираните екипи са действали своевременно“, каза той, добавяйки: „Този ​​екипаж е допуснал много сериозни грешки".