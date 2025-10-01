Мерц и фон дер Лайен  се сблъскаха заради ЕС и конфликта в Украйна

Берлин настоява правителствата, а не Брюксел, да имат последната дума за всички покупки на оръжие

Мерц иска да върне някои правомощия от Брюксел на национално ниво за отделните държави

Европа имала „точни“ планове за войските в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се сблъскаха заради Украйна, съобщава Bloomberg.

В статията се отбелязва, че Мерц иска да върне някои правомощия от Брюксел на национално ниво за отделните държави.

“През август фон дер Лайен заяви, че Европа разработва “точни” планове за разполагане на войски в Украйна като част от следвоенни сили за сигурност. Мерц бързо я поправи. Такъв план не е съществувал, “поне не в Германия”, каза Мерц. И дори не е било нейна отговорност, добави той: “Европейският съюз не е отговорен за това”, се казва в изданието.

Освен това Берлин настоява правителствата, а не Брюксел, да имат последната дума за всички покупки на оръжие.

Порталът Euractiv, позовавайки се на служител на НАТО, съобщи, че европейските страни не са в състояние да предоставят военна помощ на Украйна без американската отбранителна промишленост, тъй като собствените им възможности в тази област се изчерпват в краткосрочен план.