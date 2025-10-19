Как евтините дронове-прехващачи на Украйна променят въздушната война

Това, което звучеше като военна научна фантастика преди година – изстрелването на малки квадрокоптери за прихващане на вражески атакуващи и разузнавателни дронове – сега се е превърнало в ключов елемент от противовъздушната отбрана на Украйна. И тази тактика може да промени пейзажа на достъпната защита срещу масови атаки, пише Business Insider.

Идеята се роди от отчаяние: скъпите системи за противовъздушна отбрана и ракети бяха на изчерпване, докато вълни от руски „Шахеди“ и други атакуващи дронове безпилотни апарати нанасяха опустошителни удари по градовете и гражданската инфраструктура. Украинските инженери превърнаха обикновени квадрокоптери в прехващачи – евтини БЛА, способни да свалят вражески дронове в небето.

Според източници, тези прехващачи са елиминирали около 150 руски дрона по време на скорошна масирана атака. Общо, украински източници, включително производители, твърдят, че вече са извършени хиляди прехващания.

Украинските прехващачи струват от няколко стотин до хиляди долара – според разработчиците, някои модели са на цена от приблизително 2000 до 6000 долара за брой, а най евтините по 555$ – докато една ракета за съвременни системи за противовъздушна отбрана може да струва около 1 милион долара. Това позволява икономии запазване на скъпи ракети за противодействие на руските крилати и балистични ракети. Украйна има амбициозната цел да произвежда до 1000 дрона-прехващачи на ден.

„С нарастването на заплахата от дронове се увеличава и натискът върху защитниците от двете страни да използват сравнително евтини и прости контрамерки“, казва пред изданието Сам Бендет, съветник на програмата за Русия в Центъра за военноморски анализи.

Как работят на практика

Прихващането е сложна екипна операция. Операторът на радара открива и проследява целта, предава координатите на пилота на прехващача, който трябва да я унищожи в рамките на минути. Някои Shahed-и летят до 185 км/ч, а новите реактивни варианти още по-бързо, което принуждава инженерите постоянно да търсят подобрения.

Конструкциите варират значително - от малки квадрокоптери, които просто "таранират" вражеския дрон до безпилотни самолети с бойни глави, способни да развиват скорост над 300 км/ч.

„Самият дрон беше много труден за производство“, казва Алекс Рослин от Wild Hornets. По думите му, процентът на успех варира, от 30% за някои ранни модели до 80-90% в най-добрите случаи. Както спецификациите на конкретния дрон, така и уменията на пилота му са от решаващо значение.

И НАТО иска такива

Иновацията привлече вниманието на НАТО и неговите западни партньори. Адмирал Пиер Вандийо, който координира усилията за трансформация на Алианса, нарече прехващачите едно от „обещаващите“ решения за защита срещу масови атаки с дронове. Миналия месец Великобритания обяви съвместни програми за разработване на хиляди нискобюджетни прехващачи с украински партньори.

Русия модернизира своите ударни самолети, така че украинските инженери вече работят върху нови поколения прехващачи и система за противодействие на по-бързи реактивни цели.

„Това ще бъде следващият етап от състезанието“, предупреждава Тарас Тимочко от фондация „ComeBackAlive“.