Модернизация: Руските ракети „Искандер-М“ и „Кинжал“ вече са неуловими за ПВО „Пейтриът“

Русия вероятно е модернизирала балистичните си ракети, за да избегне системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, съобщи Financial Times, позовавайки се на украински и западни източници.

Според вестника, ракетите „Искандер-М“ (с обхват до 500 км) и „Кинжал“ (до 480 км) са били модернизирани, което им позволява да пикират рязко или да маневрират, „обърквайки“ ракетите-прехващачи на американския батареи.

Според данни на украинските военновъздушни сили, събрани от лондонския Център за информационна устойчивост и анализирани от Financial Times, процентът на прихващане на балистични ракети в Украйна се е подобрил през лятото, достигайки 37% през август, но е спаднал рязко до 6% през септември, въпреки по-малкото изстрелвания.

Това лято ракети са причинили значителни щети на поне четири производствени съоръжения за дронове в и около Киев, според настоящи и бивши украински служители.

В сряда вечерта четири ракети „Искандер-М“ са проникнали през украинската противовъздушна отбрана и са достигнали целите си, според украинските ВВС.

Това „промени правилата на играта за Русия“, казва бивш украински служител.

Източници на вестника отбелязват, че най-малко четири завода за производство на дронове, включително заводът „Байрактар“ в Киев, са били повредени при руски удари това лято. Междувременно Киев е изправен пред забавяне в доставката на ракети-прехващачи от САЩ. „Пейтриът“ остават единствените системи на Украйна, способни да прехващат руски балистични ракети, припомня FT.

Западен служител, запознат с данните за ефективността на „Пейтриът“, е заявил, че първият признак за модернизация на руските ракети е забележим спад в процента на прихващане. Според него се е появил „модел“, при който входящите ракети се държат различно във „финалната фаза“, отклонявайки се от предварително установените настройки за прихващане.

Украйна споделя данни за ефективността на „Пейтриът“ с Пентагона и производителите на американските системи за противовъздушна отбрана, съобщиха западни и украински служители. Системата „Пейтриът“ се произвежда от Raytheon, а ракетите за нея - от Lockheed Martin.