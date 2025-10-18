Опасна стъпка? Чатботът ChatGPT ще генерира съдържание за възрастни с еротични нюанси

Чатботът ChatGPT може да се превърне в вид секс консултант. Ограниченията му за верифицирани потребители са премахнати и той ще може да генерира съдържание за възрастни с еротичен тон, пише Newsweek.

OpenAI обяви, че ще въведе възможността за достъп до съдържание за възрастни на платформата ChatGPT, считано от декември, но само за потребители, които потвърдят възрастта си.

Мярката идва след период, в който чатботът се смяташе за твърде ограничителен, особено за потребители без проблеми с психичното здраве, като ограниченията бяха въведени, за да се защитят хора в уязвими ситуации.

„Тъй като разширяваме проверката на възрастта и в духа на „третиране на възрастните като възрастни“, ще разрешим и съдържание само за възрастни, включително еротични текстове, за проверени потребители“, обяви главният изпълнителен директор на компанията Сам Алтман в публикация на платформата X, съобщава Mediafax.

Той обясни, че OpenAI е „доста рестриктивен“ от предпазливост, но че новите инструменти за мониторинг и безопасност ще позволят контролирано облекчаване на правилата.

„Успяхме да намалим рисковете за психичното здраве и сега разполагаме със средствата безопасно да облекчим ограниченията в повечето случаи“, добави Алтман.

Потребителите ще могат да персонализират тона и личността на чатбота.

През следващите седмици компанията ще пусне и актуализирана версия на ChatGPT, която ще позволи на потребителите да персонализират тона и личността на чатбота.

„Ако искате ChatGPT да реагира по по-човешки начин, да използва много емотикони или да се държи като приятел, той би трябвало да може да го прави - но само ако вие го искате, а не защото искаме да увеличим употребата“, каза Алтман.

Съобщението на OpenAI идва в същия ден, в който Meta представи нова система за филтриране на съдържание за непълнолетни в Instagram и своите инструменти за генеративен изкуствен интелект.

Новата система е вдъхновена от класификациите на филмовата индустрия, като например рейтинга PG-13, и има за цел да ограничи достъпа на младите хора до неподходящи материали.