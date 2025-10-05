Алжир е поръчал изтребители Су-57 от Русия

Изтекли документи показват и бройката на поръчаните от Иран Су-35

Вътрешна документация на руската корпорация „Ростех“ разкрива за първи път плановете за доставка на усъвършенствани изтребители от пето поколение Су-57 на Алжир.

Архивът на изтритата кореспонденция на корпорацията беше публикуван от хакерския екип Black Mirror, пише "Милитарни".

Дъщерното дружество на корпорацията „Концерн за радиоелектронни технологии“ (КРЕТ) е получил поръчка през 2022 г. за производство на бордово радиоелектронно оборудване за изтребителите Су-57, произведени за Алжир. Руската страна обяви подписването на първия експортен договор в края на 2024 г., но не разкри кой е клиентът.

По този начин документът официално потвърждава съществуващите слухове за поръчката на шест най-съвременни руски изтребителя за алжирските ВВС.

Таблицата показва реда на командно-пилотажни индикатори в две партиди от по 6 бройки. Предполага се, че шест от тях ще бъдат прехвърлени като част от изтребителите, а други шест като резервни части.

Документът също така окончателно потвърждава факта, че алжирските военни са поръчали 14 руски бомбардировача Су-34. Това се доказва от поръчката на същия брой командно-пилотажни индикатори, които е трябвало да бъдат монтирани на борда на самолетите.

За всеки Су-34 са поръчани и най-новите бордови системи за електронна борба Л-265ВЕ "Хибини-У".

Алжирските издания пишат за поръчката на Су-34 от 2021 г., но нямаше потвърждение за това.

В документацията на "Ростех" се споменава и експортен договор за 24 комплекса Л-265М10-02 „Хибини-У“ за клиент под индекс „364“ – Иран.

Тази модификация на системата за електронно заглушаване е предназначена за изтребители Су-35. Те са поръчани за иранските ВВС в замяна на установяването на производство на ударни дронове Shahed-136 в Русия.

Доскоро обаче броят на поръчаните самолети не беше надеждно известен.