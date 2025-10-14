Китайски производител представи летящ автомобил и вече приема поръчки (ВИДЕО)

Китайският производител Aridge представи своя летящ автомобил пред избрана публика в Обединените арабски емирства в неделя, пише Bloomberg.
Електрическият летящ автомобил, който може да излита и каца вертикално, вече има 600 предварителни поръчки и ще струва под 270 хиляди долара на китайския пазар. Aridge твърди, че е започнала масово производство и очаква първите продажби на потребителите през 2027 г. Целта на компанията е да направи летящата си кола достъпна за обикновените хора.
Chinese EV maker XPeng’s flying car arm, #Ardige (Huitian), has secured a 600-unit order from the Middle East, its largest overseas deal yet.— Bridging News (@BridgingNews_) October 14, 2025
At its #Dubai debut, the "Land Aircraft Carrier" completed its 1st overseas public manned flight, while Ardige’s total global preorders… pic.twitter.com/IIAEufmjLV
Летящата кола на Aridge се управлява с джойстик и има автоматизиран режим на полет. „Тя е проектирана да бъде достъпна и да може да се пилотира от всеки – без да е нужно да си професионален пилот“, уточни в интервю Майкъл Ду, главен финансов директор и вицепрезидент на Aridge.