НАСА може да изключи SpaceX от мисията до Луната

Директорът на НАСА в оставка Шон Дъфи намекна, че агенцията може да отстрани SpaceX от мисията за кацане на астронавти на Луната по-късно през това десетилетие и да избере друга компания, предаде CNN. Коментарите бяха направени по време на телевизионни участия в понеделник.

Дъфи подчерта, че според него SpaceX, която има договор за 2,9 милиарда долара за доставка на лунния модул за астронавтите, изостава от графика, което може да попречи на усилията на НАСА да върне хора на Луната преди Китай в рамките на нова космическа надпревара.

„Прекалено много отлагат сроковете си, а ние сме в състезание с Китай. Затова ще отворя договора и ще позволя на други космически компании да се конкурират със SpaceX.,“ каза Дъфи пред CNBC.

Ако НАСА промени или отмени договора с SpaceX, това ще означава значителна промяна на плана, който агенцията има от 2021 г. Тогава НАСА избра Starship на SpaceX за лунен модул за историческата мисия Artemis III. Starship обаче все още е в ранни етапи на разработка и през 2025 г. е претърпял три неуспешни полета, наред с няколко успешни суборбитални теста.

В интервю за Fox News Дъфи уточни, че е „в процес на отваряне на договора“, като визира споразумението за лунния модул. НАСА вече има два контракта за лунни модули – с SpaceX и с Blue Origin на Джеф Безос, която разработва модул Blue Moon. Въпреки това Starship е определен да лети на Artemis III през 2027 г., което ще бъде първото кацане на астронавти на Луната от края на програмата Аполо преди пет десетилетия.

„Ако SpaceX изостава, но Blue Origin може да го направи преди тях, добре за Blue Origin,“ каза Дъфи. „Но… няма да чакаме една компания. Ще продължим напред и ще спечелим втората космическа надпревара срещу китайците.“

НАСА поиска от SpaceX и Blue Origin до 29 октомври да представят „ускорени планове“ за разработка на лунния модул. Дъфи отбеляза, че агенцията също така ще поиска информация от целия търговски космически сектор за ускоряване на мисията до Луната.

Специалисти по космическата индустрия изразяват загриженост за графиците на Starship и Blue Moon, като отбелязват, че и двете превозни средства са сложни и може да изискват презареждане в орбита – процедура, която никога не е изпълнявана досега и би могла да удължи значително сроковете за разработка.