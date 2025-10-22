8-тонна бойна глава: Южна Корея започна производство на новата си балистична ракета

Hyunmoo-5 е предназначена да унищожава подземни бункери в Северна Корея

Южна Корея е започнала масовото производство на новата балистична ракета Hyunmoo-5, която ще бъде използвана от въоръжени сили на страната като част от програмата им за укрепване на стратегическите възможности за възпиране.

Информацията беше разкрита от южнокорейския министър на отбраната Ан Гю-бек по време на интервю за информационната агенция Йонхап, съобщи, че първите бройки ще бъдат разположени преди края на годината. „Тъй като Южна Корея е член на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и не може да притежава ядрени оръжия, трябва да имаме значителен брой ракети Hyunmoo-5, за да постигнем баланс на възпиране“, каза министърът.

Носеща 8-тонна конвенционална бойна глава, ракетата е предназначена да унищожава подземни бункери в Северна Корея, които биха могли да съдържат ядрени оръжия и ракети, отбелязва Newsweek.

Решението за производството идва на фона на нарастващото регионално напрежение със Северна Корея, която продължава да разработва и тества балистични ракети с различен обсег, включително такива с ядрен капацитет. Hyunmoo-5 представлява отговорът на Южна Корея на предизвикателството на съседката ѝ в рамките на ограниченията, наложени от международните договори, подписани от Сеул, като вместо на ядрен компонент се разчита на високопрецизен вектор с голяма разрушителна сила, благодарение на мощната конвенционална бойна глава.

Hyunmoo-5 беше официално представена през октомври 2024 г. по време на церемонията по случай Деня на въоръжените сили, където беше демонстрирана за първи път монтирана на мобилни ракети-носители. Разработката ѝ, ръководена от Hanwha Aerospace, беше завършена през 2023 г. В момента компанията има производствен капацитет до 70 бройки годишно.