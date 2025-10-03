Камарата на следователите: Двете разпореждания на ВКС са спорни спрямо духа на справедливостта

Двете разпореждания на отделни състави на Върховния касационен съд (ВКС) са спорни спрямо духа на справедливостта. Това посочиха от Камарата на следователите в България в позиция по повод становището на ВКС за и.ф. главен прокурор на България. Правораздаването не е просто приложение на законов текст, то изисква и внимателно тълкуване, за да се съхранят ценности като равенство пред закона и защита на правата на гражданите, се посочва в позицията.

ВСС е конституционно установен орган, който определя кадровата политика, представлява съдебната власт и осъществява административни функции. Съгласно Конституцията той организира и ръководи назначенията в съдебната система и е единственият орган, компетентен да провежда процедури, конкурси за висши съдебни длъжности, в това число и за главен прокурор, се посочва в позицията.

Разпорежданията на двата състава на ВКС, с които се отказва образуване на производства за възобновяване на наказателни дела, противоречат на решенията на Прокурорската колегия на ВСС, която е единствен легитимен орган да посочи кой следва да изпълнява функциите на главния прокурор до встъпването в длъжност на нов титуляр на поста, пишат още от колегията. Двете разпореждания на отделни съдии от ВКС не са обвързващи като тълкувателни решения за всички органи в съдебната система и за органите, които издават административни актове, какъвто е и ВСС (чл.130, ал.2 от ЗСВ).

Според позицията, в резултат от подобни разпореждания се ощетяват гражданите и се ограничава възможността за ново разглеждане на делата, като така съществено биха се нарушили правата на пострадали и ще е налице риск от неравен достъп до правосъдие.

В случай, че и.ф. главният прокурор, определен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), бъде лишен от правомощия, ще възникне вакуум и липса на правно легитимен орган, който да взема решения за възлагане разследвания по дела в Националната следствена служба, като случаите на Сияна на Христина и Марти, прегазени от АТВ в Слънчев бряг и други важни за обществото ни дела.

От колегията посочват, че в своята работа и при постановяване актовете си, съдът се произнася в името на народа. Именно, за да се запазят интересите на пострадалите при възложените от и.ф. главен прокурор дела с висок обществен интерес на НСлС и съответните прокуратури, за да се защити чувството за справедливост в обществото не следва да се допусне отделни съдии във ВКС да заместят функциите на ПК на ВСС, особено за институт като главния прокурор.

Считаме за уместно към настоящия момент да се изпълняват решенията на кадровия орган - в случая ПК на ВСС, до произнасяне на Конституционния съд, посочват още в позицията.