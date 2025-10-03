72 часа арест за жената, подала фалшив сигнал за бомба, за да не изпусне самолета

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишната жена, която подаде фалшив сигнал за бомба, за да не изпусне самолета си. Това съобщиха от държавното обвинение и уточниха, че тя е задържана за срок до 72 часа.

Така вместо да стигне до планираната дестинация по въздух - Лондон, кола на МВР я откара в столичния арест.

Трагикомичната случка се разигра на 2 октомври.

Жената трябвало да хване самолет до Лондон в 19:00 ч., но закъснявала да стигне до летището и се притеснила, че ще изпусне полета. Затова решила да се обади на 112 и да каже, че в самолета има бомба, надявайки се да успее да забави излитането.

Тя се обажда и подава невярна информация на Летище „Васил Левски“, но бързо станало ясно, че сигналът е фалшив.

Полицията съобщи, че жената е от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Гражданката няма предишни противообществени прояви, но въпреки това прокуратурата безкомпромисно ѝ повдигна обвинение.

Ето и цялото изявление на държавното обвинение:

На 02.10.2025г. около 19,10 часа на Летище „Васил Левски“ в гр. София, обвиняемата Е.И. подала невярно повикване за тревога на служебен телефон. Тя заявила, че в самолет има взривоопасно устройство.

По време на обаждането, самолетът бил на пистата за излитане.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Е.И. е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемата.