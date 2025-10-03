Заради безводието: Кметът на Плевен получи заплаха за убийство

Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си, съобщи самият той.

Градоначалникът е получил на служебната си поща писмо, в което се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, която да го ликвидира.

В писмото се казва още, че плевенчани го призовават да пусне моментално водата, а след това незабавно да подаде оставката си.

"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", коментира Христов.

Той подчерта, че въпреки заплахите - няма да си тръгне от поста.

След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът призна, че му е назначена полицейска охрана.