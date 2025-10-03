Тежка катастрофа в Кресненското дефиле, загина жена, 8 души са ранени

Тежка катастрофа стана в Кресненското дефиле, при която загина жена , а още 8 души бяха ранени. Причината е,че шофьорът на микробуса е заспал,влязъл в лентата за насрещно движение и буквално се врязъл в ТИР.

Инцидентът е станал сутринта в 6,45 ч. след кривия тунел на Е-79.

В микробуса, движещ се към Кулата, са пътували осем пътници от град Елин Пелин, локацията е била Гърция. До водача се е возила жена, която е загинала на място. Всички пътници са спали по време на катастрофата.

Те са се събудили от силния удар, разказват ранените. Водачът е единствено по-тежко пострадал -две счупени ръце и гръдна травма, настанен е за лечение в МБАЛ-Благоевград.

Останалите 7 ранени са с леки рани. След оказване на помощ в Спешния център в Благоевград хората си тръгнаха с такси.

Пътят към Гърция бе затворен часове наред, което доведе до натрупването на огромна колона от автомобили.