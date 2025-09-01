Камикадзе лети с 227 км/ч на АМ "Тракия"

Джигит бе заснет от камери на полицията да шофира с безразсъдната скорост от 227 километра в час в сливенския участък на автомагистрала "Тракия".

Друг водач е засечен да се движи със 180 километра в час при ограничение на скоростта от 140 километра в час, съобщават от силовото ведомство.

През август най-високата скорост бе 218 километра в час, а на водача е наложена глоба от 800 лева, отбелязват от МВР.

Въпреки строгия контрол през почивните дни и ангажираните 76 екипа на полицията са засечени 171 случая на превишаване на скоростта. От тях 148 са направени от водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили.

Засечени са четири случая на неправилно изпреварване.

Двама са хванати да шофират след употреба на алкохол. Други двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици.

Установен е един неправоспособен водач. Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.

Продължава засиленото полицейско присъствие по автомагистрала "Тракия", главните и второстепенни пътища в областта.

Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.