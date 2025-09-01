79-годишен водач отне предимство, моторист от Шумен загина от раните си

Поредна трагедия на пътя потопи в скръб Шумен. 35-годишен моторист загина след катастрофа с автомобил, управляван от възрастен шофьор. Инцидентът е станал на 20 август, а причината за него е отнето предимство от водача на лекия автомобил. Повече от седмица младият мъж се е борил за живот, а накрая издъхва от тежките си фрактури.

Според официалната информация, произшествието е станало около 18:40 часа на кръстовището на главен път Силистра – Шумен – Ямбол и изхода на град Велики Преслав.

Управлявайки мотоциклета си по пътя с предимство, мотористът е пометен от лек автомобил, извършващ ляв завой. Колата е управлявана от 79-годишен водач.

Мотористът е пострадал, като е бил транспортиран МБАЛ-Шумен, където е установено, че е с травми на главата, дясна ключица и бял дроб. Моментално е настанен за лечение в местната болница.

Скръбната вест, че е починал съобщиха негови роднини, приятели и съмишленици. Трагедията с Цветан Велчев отново извади на преден план дебата за липсата на контрол при възрастните шофьори сред съсловието на две гуми.

Близки на загиналия го описват като "добър, смирен и винаги готов да помогне".

"С огромна тъга ви съобщаваме, че внезапно и без време ни напусна Цветан Велчев от Шумен.

Той пое по своя светъл път към безкрая! Изгуби битката за живота си, след като му бе отнето предимство... То отне и живота му... Отне и него от нас! Винаги ще те помним! Почивай в мир!", обявиха от Монумент "В името на живота и в полет към безкрая".