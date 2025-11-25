Десетки нелегални мигранти са открити в два апартамента в София

Сред тях жени и деца

Десетки нелегални мигранти от Сирия, Ирак и Иран са открити в София, 10 души от организирана престъпна група (ОПГ) за каналджийство са задържани, съобщи на брифинг Десислава Петрова, заместник-градски прокурор на София. По думите й, двама от въпросните 10 са привлечени като ръководители на групата.

Специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция е проведена на 23 ноември. Тя е реализирана съвместно от главните дирекции - ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура и координацията на Европол.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на адреси в София и Перник, разпитани са и свидетели, допълни Петрова.

В два наети в София от сирийски граждани апартаменти са открити 25 мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца, като 21 от тях са били без документи, каза комисар Николай Спасов, началник на отдел в Главна дирекция „Гранична полиция“.

Той уточни, че сред задържаните десет каналджии има и българи.

"Координацията между групата се осъществява, разбира се, от лица на много по-високо ниво в мрежата, които не са на територията на страната, които лица съответно са ръководили и са поставяли задачите на ръководителите на нашата организирана престъпна група, която ние сме работили и са изпълнявали съответните задачи. Ръководителите на организирана престъпна група, която ви я съобщаваме, пък от своя страна си набирали съответните лица, както казах, лицата, които са обгрижвали и са настанявали мигрантите, лицата, които са извозвали мигрантите от българо-турската граница".

Заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова уточни, че двама от задържаните са привлечени като обвиняеми за ръководство на организираната престъпна група.

"За всичко, за което се съберат конкретни доказателства, ще бъде повдигнато обвинение. Колегите вече дадоха яснота, че продължава да се работи по случая и за всичко, за което съберем конкретни доказателства, съответно, ще бъде формулирано и обвинение. Може да се включат нови участници в групата, може да се разшири предмета на настоящото обвинение. Това зависи от динамиката на разследването".