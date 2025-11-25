Задържаха мъж, пребил 76-годишната си майка

По случая е образувано досъдебно производство

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 76-годишната си майка.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23.11.2025 г. в ж.к. „Дружба“в гр. София обвиняемият К.Ц. е нанесъл удари с ръце в областта на главата на своята майка. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в множество подкожни хематоми по лицето и главата й.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.Ц. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.