Жестока катастрофа край Пловдив: Семейство загина, дете се бори за живота си

Водачът на камиона е 24-годишен мъж, задържан е

Тежка катастрофа с три жертви и едно тежко пострадало дете е станала снощи на кръстовище на околовръстния път на Пловдив и ул. „Захаридово“. Сигналът е подаден в полицията около 22:10 ч.

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лек автомобил. На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата, 42-годишен мъж и 14-годишно дете.

Оцеляло е единствено 7-годишно дете, което е пътувало в обезопасително столче. То е настанено в болница с опасност за живота.

Водачът на камиона е задържан за 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура – Пловдив.