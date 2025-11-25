Делян Добрев: Асен Василев е напълнял, защото го критикувам, осъди ме на 300 000 лв.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е осъдил за нанесена обида на втора инстанция депутата от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. Това съобщи самият Добрев и публично разгласи размера на сумата, която дължи на бившия финансов министър с лихвите - става дума за колосалните 300 000 лв.

В иска си Василев отбелязва, че заради системните обиди и клевети по негов адрес, е изпитал непреодолимо възмущение. Освен това понесъл и физически болки и страдания - силно сърцебиене, повишаване на кръвното налягане, силно главоболие и безсъние.

Бившият финансов министър Василев твърди, че е с думите на Добрев е оклеветен в редица медийни участия, изказвания от парламентарната трибуна и статуси на Добрев в социалните мрежи. С тях той системно правил внушения, че Василев участва в корупционни схеми.

Делото, което Василев води срещу Добрев за обида, е в размер на 250 000 лв., като конкретното твърдение, заради което Добрев е осъден, е негов пост, в който той пише:

"Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н. Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно".

Депутатът от ГЕРБ дължи обезщетението с лихвите, считано от 7 януари 2023 г. насам. Освен това трябва да плати на Василев и 13 156 лв. разноски пред двете съдебни инстанции.

Двамата народни представители са съграждани, (родом от Хасково, бел. ред.), но въпреки корените отдавна имат словесни конфликти помежду си. Неведнъж са си разменяли остри реплики от парламентарната трибуна и кулоарите на Народното събрание.

Вчера, 24 ноември, стана ясно, че делото претърпява пълен обрат между първата и втората съдебна инстанция, като предстои и трета.

Развитието на съдебната сага коментира Делян Добрев късно снощи (24 ноември) във Фейсбук.

"Асен Василев е напълнял, защото го критикувам. Това казва "независимия" български съд на втора инстанция. И му дължа обезщетение - 300 хил. лева с лихвите. Това не е нормална държава! Ще обжалвам на трета инстанция, но съдът ни е като от Африка!", обяви Добрев.

