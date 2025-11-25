Откриха нелегален казан за ракия

Задържани са и 155 литра алкохол без бандерол

Полицията в Пазарджик откри нелегален казан за варене на ракия и алкохол без бандерол в къща в септемврийското село Карабунар. Проверка на служители от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" разкрила и 155 литра алкохол без акцизен бандерол в съдове, намиращи се в къщата и стопанските постройки към нея. Собственик на имота е 68-годишна жена от селото.

По случая е образувано досъдебно производство. Това е поредният подобен случай в региона – преди дни в село Звъничево бяха иззети 85 литра нелегален алкохол, през май в град Ветрен – над 1040 литра, а през април в Пазарджик – 174,5 литра.