3 000 жени годишно: Тревожна статистика за домашното насилие в България

Над 53 000 сигнала през последната година

25 ноември е Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Въпреки усилията, насилието у нас продължава да расте. Според статистиката на МВР близо 3 000 жени годишно стават жертва на домашно насилие, като около 80% от подадените сигнали приключват в рамките на денонощие, тъй като жертвите не подават молба или жалба до съда.

Милиони жени по света живеят в постоянен страх от насилие, а десетки и стотици губят живота си всяка година. Данни на Световната здравна организация показват, че близо една от всеки три жени, или около 840 милиона жени, са преживели домашно или сексуално насилие през живота си. Само през последната година 316 милиона жени, или 11% от жените над 15 години, са станали жертва на насилие от интимен партньор.

Убийството на жена заради нейния пол се нарича фемицид. За разлика от полово неутралния термин „убийство“, „фемицид“ отразява връзката между половата дискриминация и фаталното насилие. Според данни на Българския хелзинкски комитет от 2018 до 2023 г. в страната са произнесени поне 109 присъди за фемицид. От началото на 2025 г. поне 22 жени са убити, като в повече от половината случаи извършителят е настоящ или бивш партньор на жертвата.

Правозащитната организация подчертава, че убийствата на жени все още не се документират системно от институциите и не се анализират през призмата на половите специфики. В отговор на това, Българският хелзинкски комитет създава интерактивни карти и анализи на убийствата, достъпни на сайта Spasena.org.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че през последната година сигналите за домашно насилие са над 53 000. Той отбеляза, че страната разполага с адекватно законодателство и припомни първите значими поправки след случая с Дебора от Стара Загора. Миналата седмица бе приет и Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

България все още не е ратифицирала Истанбулската конвенция, като Конституционният съд през 2018 г. посочи, че някои концепции в нея, свързани с понятието „пол“, са несъвместими с Конституцията. Според World Population Review нивото на убийствата на жени в България през 2021 г. е било 0,8 на 100 000, но реалните цифри могат да бъдат по-високи поради непълното отчитане на мотивите на престъпленията.