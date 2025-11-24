Съдят наркофермер, спипан с над 5,5 килограма марихуана

Наркофермер, превърнал селски имот в плантация за марихуана, е предаден на съд за отглеждане с цел разпространение на растения от рода на конопа, съобщиха от Варненската окръжна прокуратура.

Според обвинителния акт в края на 2023 година мъжът купил необитаем имот в края на суворовското с. Просечан. Собствениците на околните парцели също не живеели там и мястото се оказало удобно за нелегална оранжерия.

През септември 2024 г. обаче наркоградинарят бил издаден на полицията, която организирала спецакция. При претърсване в имота била намерена не само добре оборудваната оранжерия със 157 растения, но и пликове и буркани със суха „трева” с тегло 5,67 кг.

До момента 55-годишният подсъдим е с чисто досие. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде наказан с от 2 до 8 г. лишаване от свобода и глоба от 5000 до 20 000 лв.