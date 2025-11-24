Подробности за жестокото убийство в Пловдивско (ВИДЕО)

Дядо уби внука и съпругата си, след което се самоуби

Конфликт заради опасения, че внукът ще продаде семейната къща, е водещата версия за трагичната драма в пловдивското село Поповица. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Според разследващите 82-годишен бивш военен е прострелял четири пъти 21-годишния си внук, след което е убил и 76-годишната си съпруга, преди сам да сложи край на живота си.

Тежкото престъпление е извършено в събота сутринта, а сигналът е подаден около 8:30 часа на телефон 112. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В двуетажната къща телата на възрастните са намерени на първия етаж, а внукът – на втория.

Зам.-окръжният прокурор на Пловдив Ангел Ангелов обясни, че основният мотив е влошените отношения между дядото и внука, свързани с вероятността младият мъж да продаде семейната къща, която му е била прехвърлена от дядото.

Внукът е живеел при баба си и дядо си от около месец и половина и е работел като охранител. Разследването сочи, че в къщата е имало чести събирания с приятели, които са предизвиквали недоволство у възрастния мъж, но преди това не са подавани сигнали за скандали или домашно насилие.

Директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Станимир Калоферов уточни, че оръжието е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени няколко гилзи. Разследването продължава с разпити на свидетели и експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на починалите.