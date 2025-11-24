Синът на изтъкнат ортопед се извини на софиянци за тежкото ПТП, което предизвика

Още по темата: Синът на уважаван лекар размаза колата си в светофар в центъра на София 20.11.2025 09:54

19-годишният Нидал Мохамад, който предизвика тежка катастрофа в София преди броени, се извини на столичани за случилото се и помоли за прошка.

Младежът състави своето извинение и го разпространи публично в най-голямата група за ПТП-та в столицата - "Катастрофи в София".

Мохамад е син на уважавания ортопед д-р Насер Мохамад, един от най-изтъкнатите лекари в областта на травматологията. В дългогодишната си практика медикът е помогнал на мнозина, а рейтингът му в платформите за лекарски отзиви е с най-високи оценки за висок професионализъм и отлично отношение към пациентите.

"Труд news" припомня, че инцидентът по чудо не завърши с ранени и жертви. Младият водач, който има свидетелство за управление на автомобил едва от около година, се заби с висока скорост в стълба на светофар на бул. "Тодор Александров", съвсем близо до несъществуващото вече кино "Арена".

Това се случи посред бял ден на 19 ноември. Пробите за алкохол и наркотици на момчето бяха отрицателни. Мохамад се е движил със скъп и мощен "Мерцедес", когато по неизяснени до момента обстоятелства за миг губи управление над возилото и се блъска в светофара.

Чист късмет е, че в момента на удара няма преминаващи пешеходци. След катастрофата поведението на Нидал Мохамад отключи още по-силна вълна от реакции на обществено недоволство. В социалните мрежи се появиха снимки, на които той позира със среден пръст до помляната кола. Не е ясно дали демонстрацията е с цел хвалба, че е оцелял.

"По молба на Нидал Мохамад публикуваме негово изявление. Той поднася своите най-искрени извинения на софиянци за причинените материални щети и неудобства в придвижването. Дълбоко се разкайва заради безразсъдното си шофиране и се радва, че не е отнел нечий живот. Моли за снизхождение заради възрастта си и че това ще е урок за него за цял живот. С това се надява да даде добър пример на останалите млади шофьори за повече смирение и отговорност", коментира един от администраторите на "Катастрофи в София" Иван Владимиров.



Снимката на младежа, който показа среден пръст след катастрофата, разгневи обществото.

Ето и цялото писмо на Нидал Мохамад:

"Понякога забравяме колко крехък е животът и колко една секунда може да обърне всичко. Забравяме и нещо друго - че всички сме били на 19. Всички сме правили глупости. Всички сме мислили, че сме по-умни, по-неприкосновени и че на нас „няма как да ни се случи“.

Да, снимката със средния пръст не беше правилният избор. Не е била зряла. Но ако сме честни - кой на тази възраст винаги е правил само правилните избори? Грешките на 19 са част от порастването. И понякога се учим най-бързо, когато минем през нещо истински страшно.

А аз съм бил на косъм от смъртта. И въпреки всичко - никой не е пострадал. Това само по себе си е огромен късмет. И шанс. Шанс за промяна, за осъзнаване, за ново начало.

И точно тук е тъжното - вместо да видим човешката страна на ситуацията, вместо да си кажем „добре, слава Богу, че всички са живи“, някои хора предпочитат да сипят омраза, клевети и тежки думи към човек, когото дори не познават. Да желаеш смъртта на някого заради грешка, допусната на 19, говори повече за теб, отколкото за него.

Истината е проста - никой от нас не е бил мъдър на 19. Всички сме падали, всички сме се излагали, всички сме правили избори, за които после сме се хващали за главата. И точно тези моменти са ни направили по-осъзнати.

Катастрофата показа колко близо до трагедия може да бъде всичко. Никой не пострада и това е огромен късмет, както и шанс за промяна и осъзнаване. Урокът е взет. Повторение на подобна грешка няма да има.

Затова, моля ви… замислете се. Критикувайте, но не мразете. Съдете действията, но не и човека. И не забравяйте - най-важното е, че никой не пострада, и че днес едно момче има шанс да порасне, да се поправи и да продължи напред".





