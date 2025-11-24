Арестуват бразилци, снимали порно с животни, по сигнал от България

При полицейската акция “Зверство” в град Белем са открити и видеоклипове със сексулано насилие над деца

Разследването в социалните мрежи продължава

Нашата организация КАЖИ помага за разкриване на зоофилите в интернет

Българското сдружение за защита на животните КАЖИ помогна за разкриването на бразилски престъпници, снимали и разпространявали в интернет порно клипове с убийства и мъчения на котки, зайци, пиленца и други животни. Същата организация в средата на март тази година съдейства на ГДБОП да арестува насилниците Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които е внесен обвинителен акт в Пернишкия окръжен съд за престъпен сговор, причиняване на смърт с особена жестокост на гръбначни животни и създаване на материали с порнографско съдържание.

Веднага щом от сдружение КАЖИ установили, че сред затворени групи в социалните мрежи се появяват нови клипове с насилие и преверзии с животни, идващи от Бразилия, те са свързали с тамошната организация “Форум за животните” (Forum Nacional de Protecao e Defesa Animal). Започнало разследване на Федералната полиция и Бразилския институт за околна среда и възобновяеми природни ресурси. Само за месец след подаване на сигнала били идентифицирани и установени извършителите.

На 22 ноември в град Белем, щат Пара, в Северна Бразилия стартира операция Bestia (“Зверство”) с арестите на мъж и жена и обиските на техните жилища и на други места, на които се предполага, че са правени снимките. Двамата са следствени за “екологични престъпления, престъпно сдружаване и жестока експлоатация на животни за търговски цели”. В домовете им са открити и материали със сексуална експлоатация на деца, за които може да получат допълнителни обвенения.

Бразилка, който вече е в ареста, е снимана как се гаври с котка и накрая я убива.

“Разследванията продължават въз основа на иззетите материали, с цел идентифициране на всички участници в схемата”, гласи съобщението от Федералната полиция в щата Пара.

“Благодарим на ‘Форум за животните’ и бразилските власти за изключително бързата реакция, съдействие и намеса. Както организациите за животните, така и властите бяха потресени от тези жестоки актове на зоосадизъм и зоофилия. Подобно на насилниците от Перник, тези видеа доказват, че няма граница за човешката жестокост. При обиска на местопрестъплението, при претърсване на устройствата са били установени и материали със сексуално насилие на деца. Това още веднъж напомня за връзката между насилието над животни и как то може да прерасне върху хора”, каза Петя Алтимирска, председател на сдружение КАЖИ пред “Труд news”. И допълни, че българската организация отскоро е част от международната Коалиция за борба с жестокостта към животните в социалните мрежи (SMACC).

“Членовете в групите от подобен тип обикновено са с анонимни акаунти и е много трудно да бъдат идентифицирани, примерно 2500 потребители, които се намират по целия свят. Но чрез тази коалиция имаме шанс да накараме обществото в много страни да разбере и прекрати разпространението на жестокости към животните”, каза още Алтимирска. И добави, че организация КАЖИ продължава да съдейства на прокуратурата и полицията по отделеното разследване за пране на пари срещу пернишките извратеняци.