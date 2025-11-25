ВКС одобри списък с 12 съдии, които ще разследват главния прокурор и заместниците му

Върховният касационен съд (ВКС) публикува актуален списък с 12 съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда, от които на случаен принцип ще бъде избран магистрат, който ще разследва главния прокурор и заместниците му, съобщиха от пресцентъра на съда.

Списъкът е публикуван в сайта на ВКС – секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“.

Съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, избран на случаен принцип по механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Жребият бе изтеглен на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, които бяха одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и ЗСВ, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова. След това Даниела Талева бе назначена за прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Талева предстои да бъде освободена от длъжност на 7 декември т.г., което налага и изборът на нов прокурор, който да разследва главния прокурор и/или заместниците му при извършено престъпление от общ характер, припомнят от съда.

Съдиите, съгласили се да разследват главния прокурор и одобрени от Наказателната колегия на ВКС, са с 10 по - малко от тези в първия списък от лятото на 2023 година, отбелязва БНР. Деветима от магистратите са от Софийския апелативен и Софийския градски съд. Сред тях са ръководителят на вече закрития Апелативен спецсъд Георги Ушев и бившият председател на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова.

Останалите трима съдии са от Варненския окръжен съд.