Камион, свързан с голяма спедиторска фирма, участвал в катастрофата, която погуби трима души в Пловдив

Камион, свързан с голяма спедиторска фирма, е участвал в тежката катастрофа на околовръстния път на Пловдив снощи, научи "Труд News"от свои източници.

Инцидентът взе три жертви, а дете пострада тежко. Сигналът е получен в полицията към 23:10 ч. чрез тел. 112.

По неофициална информация, при репатрирането на смачканата машина, свидетели са видели разпилени в кабината пратки.

Според предварителната информация, обявена по-рано, товарен автомобил МАН с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген". На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години.

Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност за живота.