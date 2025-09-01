Кражба на кабели от фотоволтаичен парк разследва полицията в Белоградчик

Кражба на общо 460 метра кабели с различно сечение от фотоволтаичен парк край село Медовница, община Димово, расзледва полицията в Белоградчик, съобщават от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за срязани кабели е получен в 9:20 часа на 29 август. При извършения оглед било установено, че за времето от 25 август до сутрешните часове на 29 август чрез повреждане на метална ограда е проникнато във фотоволтаичния парк и е извършена кражбата на общо 460 метра кабели с различно сечение.

Същия ден около обяд, при друг случай, е получен сигнал за кражба от имот в съседното село Гара Орешец. Откраднати са 130 метра четирижилен кабел, маркуч с дължина 40 метра, домакински съдове и прибори, врата и части от трактор, буркани със зимнина.

В двата случая полицията е образувала досъдебно производство.

За последните седем дни полицията в Белоградчик разследва и кражба на кабели от фотоволтаични паркове на територията на община Димово.

За времето от 21 август до 13:00 часа на 28 август от фотоволтаичен парк в местността Стопански двор в землището на село Карбинци е извършена кражба на 2,5 км соларен кабел, собственост на фирма, със седалище в София.

На 25 август на тел.112 пък е получено съобщение от румънски гражданин за извършена кражба на вещи от ремарке на товарна композиция, паркирано в близост до пътен възел „Ново село“ на стария околовръстен път на Видин.

При извършения оглед било установено, че за времето от 22.08.2025 г. до 25.08.2025 г. от ремаркето е извършена кражба на целия находящ се в него товар – 19 палета с литиево-йонни батерии за фотоволтаични системи. По случая в РУ-Видин е образувано досъдебно производство.